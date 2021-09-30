Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler
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Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatını denetledi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatını denetledi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin karşısında 70 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaların başarıyla sürdüğünü söyledi.

Çalışma alanındaki tescilli tarihi binaların restorasyon işlemlerinin de özenle yapıldığına dikkati çeken Öner, "Çalışmalar tarihi binaların dokusuna uygun bir şekilde sürüyor. Binaların restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesi hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak içerisinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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