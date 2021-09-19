Valimiz Hüseyin Öner'in katılımı ile Gaziler Günü kutlandı (19.09.2021)

Valiliğimizce, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik önünde ki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımız okundu. Programda, Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Program akabinde Valimiz Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Gaziler Derneğini ziyaret ederek, gazilerimizle sohbet etti.

Ziyaretin ardından Valimiz Hüseyin Öner, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz onuruna yemek verdi.

Gazilerimizin gününü tebrik eden Vali Öner, "Bu ülkenin bize yurt olmasını sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Gazilerimiz bizim için birer kahramandır. Devlet olarak onların değerini biliyoruz ve yaşamlarının sonun kadar da sahip çıkacağız. Şehit olmanın, gazi olmanın büyük bir şeref ve onur olduğunu milletçe gönülden inanıyoruz. Allah, vatan sevgisiyle haşr olmuş insanların sayısını sonsuz eylesin. Böyle güzel insanlar var ki vatanımız var. Rabbim, ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, vatan için, bayrak için, namus için, birliğimiz için canını verdiler veya bedenini siper edip gazi oldular. Onun için şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehitlerimizin ailelerine de hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Gazilerimizle yakından ilgilenen Vali Öner, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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