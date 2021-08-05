Valimiz Hüseyin Öner'in Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi İl Merkezinde Kadın Esnaflarımızı Ziyaret Etti (05.08.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner'in Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi İl Merkezinde Kadın Esnaflarımızı Ziyaret Etti (05.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner'in Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi İl Merkezinde Kadın Esnaflarımızı Ziyaret Etti (05.08.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, il merkezinde terzi isletmecisi Neşe Hancı ve kuaför işletmecisi Gülten Özdemir'i iş yerlerinde ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, il merkezinde terzi isletmecisi Neşe Hancı ve kuaför işletmecisi Gülten Özdemir'i iş yerlerinde ziyaret etti.

Kadın esnafların işlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, girişimcilikleri dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner Hanımefendi, kadın girişimcilerin sayısının çoğalmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Hüseyin Öner'in Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi İl Merkezinde Kadın Esnaflarımızı Ziyaret Etti (05.08.2021) - Haberler
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