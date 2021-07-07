Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (07.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Valiliğimize bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Valiliğimize bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ertaç Baki ve diğer yetkililer ile birlikte rehabilitasyon merkezini gezen Zehra Mine Öner Hanımefendi, merkezden faydalanan vatandaşlarımızla sohbet etti ve verilen hizmetlerle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre