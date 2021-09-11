Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce köylerde sürdürülen sathi asfalt kaplama ve kilit parke çalışmalarını denetledi (11.09.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce köylerde sürdürülen sathi asfalt kaplama ve kilit parke çalışmalarını denetledi (11.09.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce köylerde sürdürülen sathi asfalt kaplama ve kilit parke çalışmalarını denetledi (11.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce Hanak ilçesine bağlı Yamaçyolu-Altınemek grup köy yolu ve Güneşgören köyü yolunda başlatılan birinci kat sathi asfalt kaplama çalışmaları ile Merkeze bağlı Ölçek köyünde yapımı devam eden köy içi kilit parke çalışmalarını denetledi.

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce Hanak ilçesine bağlı Yamaçyolu-Altınemek grup köy yolu ve Güneşgören köyü yolunda başlatılan birinci kat sathi asfalt kaplama çalışmaları ile Merkeze bağlı Ölçek köyünde yapımı devam eden köy içi kilit parke çalışmalarını denetledi.

Vali Yardımcısı-Özel İdare Genel Sekreter Vekili Şahin Demir ve Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser ile birlikte Hanak ilçesine bağlı Yamaçyolu ve Altınemek grup köy yolu ile Güneşgören köyü yolunda sürdürülen birinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını yerinde inceleyen Valimiz, çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı ve sezonun göz önünde bulundurularak işlerin hızlı toparlanması talimatında bulundu.

Valimiz daha sonra merkeze bağlı Ölçek köyünde yapımı devam eden köy içi kilit parke kaplama çalışmasını inceledi. Çalışmanın gidişatı hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Valimiz, eksik gördüğü konuların giderilmesi ve çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde uyarılar yaptı.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaremizce köylerde sürdürülen sathi asfalt kaplama ve kilit parke çalışmalarını denetledi (11.09.2021) - Haberler
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