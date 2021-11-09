Valimiz Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kapalı Garaj açılışına katıldı (09.11.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet araçlarının kış aylarında muhafaza edilmesi amacıyla yapılan kapalı garajın açılış programına katıldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda kurban kesilerek Dua edildi ve ardından garajın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Valimiz Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'den araç parkı hakkında bilgi aldı.

Emniyet hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında hız ve etkinliğin önemine vurgu yapan Valimiz, kış aylarında hizmet araçlarının muhafaza edilmesi ve araçların her daim kullanıma hazır olabilmesi için kapalı garaj sisteminin önemli olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Valimiz Hüseyin Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve Emniyet personeli katıldı.

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