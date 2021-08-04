Valimiz Hüseyin Öner, Huzur Evi binasında incelemede bulundu (04.08.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner, Huzur Evi binasında incelemede bulundu (04.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Huzur Evi binasında incelemede bulundu (04.08.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner, yapımı tamamlanarak açılış hazırlıkları yapılan Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, yapımı tamamlanarak açılış hazırlıkları yapılan Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet verecek olan Huzur Evi binasını gezen Valimiz, yaşam ve bakım odalarında incelemede bulunarak, açılış hazırlıkları, personel istihdamı ve yaşlı kabulü hakkında kurum müdürü Ertaç Baki'den bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Hüseyin Öner, Huzur Evi binasında incelemede bulundu (04.08.2021) - Haberler
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