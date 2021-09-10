Valimiz Hüseyin Öner, Göle'nin Dedeşen köyünde Şehit Yasin Karakayacı İlkokulunu ziyaret etti (10.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, köy öğretmenleri ve korucuların işbirliği sonucu onarılarak, Şehidimiz Yasin Karakayacı'nın ismi verilen köy ilkokulunu ziyaret etti.

Elbirliğiyle kalorifer sistemi, boya, çevre düzenleme, park ve bahçe çalışması yapılan okulda 2021-2022 eğitim yılının açılışını yapan Valimiz, emeği geçenlere teşekkür etti ve açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfları gezdi.

Burada konuşan Valimiz şunları söyledi:

"2021-2022 eğitim-öğretim yılının bu ilk eğitim haftasında sizlerle buluşmaktan, böylesine anlamlı bir ortam vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Dedeşen köyü ilkokulumuzda birçok güzelliği bir arada görüyoruz. Öğretmenlerimizin yüksek sorumluluk hissiyatına, fedakarlıklarına tanık oluyoruz. İl Milli Eğitim teşkilatımızın, Jandarmamızın, Karakol Komutanlığımızın, Belde Belediye Başkanlığımızın, Dedeşen Köyü Dernek Başkanlığının ve Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ile öğrencilerimiz ve ailelerimizin destekleri ile hayat bulan okulumuzun yenilenme çalışması, tadilat çalışması başarıyla tamamlanmış ve öğrencilerimizin mutlu, huzurlu, konforlu bir şekilde eğitim alacağı şartlara kavuşturulmuştur. Eğitim, toplumda herkesin destek sağlaması gereken, sorumluluk hissetmesi gereken, milletimizin, devletimizin öncelikli alanı. Eğitim-öğretim sadece öğretmene, okula, milli eğitime havale edilecek bir alan değil. Bugün burada bu sorumluluğun paylaşıldığına, toplumsal dayanışma örneğine tanık oluyoruz. Bu güzel işbirliği görmekten büyük mutluluk duydum. Okulumuza Şehidimiz Yasin Karakayacı'nın adının verilmesi bir başka güzellik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız bu çalışmada en fazla teşekkürü hak edenler okul öğretmenlerimiz ile Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği'nin mensupları, kurucularımız. Bu bakımdan onlara alkış istiyorum. Okulumuzda öğrencilerimizin güzel ve başarılı yetişmesine vesile olsun inşallah. "

Programa Valimiz Hüseyin Öner, Göle İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Göle İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Köprülü Belde Belediye Başkanı Yücel Akkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği yönetimi ve üyeleri, Göle Şehit ve Gaziler Derneği yönetimi ve üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı.

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