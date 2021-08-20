Valimiz Hüseyin Öner, Göle İlçesinde Koronavirüs denetimi yaptı(20.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Göle İlçesinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında beraberindeki denetim ekipleri ile birlikte, market, bakkal, kasap, şarküteri, çay ocağı, kıraathane, fırın ve diğer işletmelerde Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Valimiz Hüseyin Öner, Göle İlçesinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında beraberindeki denetim ekipleri ile birlikte, market, bakkal, kasap, şarküteri, çay ocağı, kıraathane, fırın ve diğer işletmelerde Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Beraberinde Göle İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve diğer yetkililerle birlikte İlçe merkezinde denetime çıkan Valimiz Hüseyin Öner, virüsün yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Vatandaşlara aşı olup olmadıklarını da soran Valimiz, aşısını yaptıranlara teşekkür etti, aşı olmadığını söyleyenleri de aşının önemini anlatarak ikna etti.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında Koronavirüs'ten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Valimiz, "Uzun bir sürenin ardından maalesef hastalıkta yeniden artış yaşanıyor. Biz de bugün denetim ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini, aynı zamanda aşı olmanın hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde İlimiz 1. doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşarak, haritada mavi kategoriye geçen İller arasına girdi. Ama aşı çalışmalarımıza devam ederek 2. doz aşılarımızı da yaptırmalıyız, çünkü hastalık son zamanlarda yine artış göstermekte. Salgın tamamen bitinceye kadar tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak denetim faaliyetine devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen kurallara uyalım ve aşımızı muhakkak yaptıralım" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre