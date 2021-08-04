Valimiz Hüseyin Öner, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (04.08.2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Hüseyin Öner, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (04.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (04.08.2021)
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valimiz Hüseyin Öner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Merkezden faydalanan zihinsel engelli vatandaşlarımızla yakından ilgilenerek durumları hakkında kurumun müdürü Ertaç Baki'den bilgi alan Valimiz, yaşam ve bakım odaları ile diğer ünitelerde incelemede bulundu.

Merkezde kalan vatandaşlarımıza sevgi ve aile sıcaklığı ortamı sağlayan kurumların önemli bir görev üstlendiğini belirten Valimiz, bu tür dezavantajlı grupların hayatlarını mutlu ve sıkıntısız geçirmeleri noktasında devletim tüm imkanlarının seferber edildiğini, fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, eğitim ve ekonomik her türlü istek ve beklentilerinin karşılanması için de büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

Kurum yetkilileri ve görevlileriyle de bir süre görüşen Valimiz, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarımızın kendilerini huzurlu hissetmeleri noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi ve personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Hüseyin Öner, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (04.08.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:27:00. #1.14#

title