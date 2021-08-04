Valimiz Hüseyin Öner, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti (04.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Merkezden faydalanan zihinsel engelli vatandaşlarımızla yakından ilgilenerek durumları hakkında kurumun müdürü Ertaç Baki'den bilgi alan Valimiz, yaşam ve bakım odaları ile diğer ünitelerde incelemede bulundu.

Merkezde kalan vatandaşlarımıza sevgi ve aile sıcaklığı ortamı sağlayan kurumların önemli bir görev üstlendiğini belirten Valimiz, bu tür dezavantajlı grupların hayatlarını mutlu ve sıkıntısız geçirmeleri noktasında devletim tüm imkanlarının seferber edildiğini, fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, eğitim ve ekonomik her türlü istek ve beklentilerinin karşılanması için de büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

Kurum yetkilileri ve görevlileriyle de bir süre görüşen Valimiz, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarımızın kendilerini huzurlu hissetmeleri noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi ve personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre