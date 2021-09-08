Valimiz Hüseyin Öner, DAP İdaresince ilimize tahsis edilen beton sıvat ve süt sağım makinelerinin dağıtım programına katıldı (08.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan iki ayrı proje kapsamında ilimize gönderilen beton sıvat ve süt sağım makinelerinin dağıtımı için düzenlenen programa katıldı.

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan iki ayrı proje kapsamında ilimize gönderilen beton sıvat ve süt sağım makinelerinin dağıtımı için düzenlenen programa katıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Elle Süt Sağım Faaliyetlerine Sosyolojik Bir Dokunuş Projesi" kapsamında %80 hibeli 100 adet süt sağım makinesi ile bir diğer proje olan "Ardahan İli Mera Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde mera hayvancılığını desteklemek amacıyla ilimize gönderilen 150 adet sıvatın dağıtımı için düzenlenen programa katıldı.

Kafkas Arı Üretim Eğitim ve Gen Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Öner, ilimizin ekonomisi neredeyse %80 oranında hayvancılık ve hayvancılığa bağlı, süt ve süt ürünleri ile benzeri ürünlerin ticaretine bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ardahan, 437. 000 civarında büyükbaş, 125. 000 civarında küçükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin ve bölgemizin hayvancılık üssü konumundadır ve devletimizin hayvancılığı kalkındırmaya yönelik çalışmaları her alanda devam etmektedir. Gerek Tarım Bakanlığımızın ve gerekse Kalkınma Ajanslarının bu konuda ciddi yatırım, teşvik ve desteklemeleri mevcuttur. Bugün, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuş olduğumuz "Elle Süt Sağım Faaliyetlerine Sosyolojik Bir Dokunuş Projesi" kapsamında %80 hibeli 100 adet süt sağım makinesi ile bir diğer projemiz olan "Ardahan İli Mera Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde mera hayvancılığını desteklemek amacıyla ilimize gönderilen 150 adet sıvatı ihtiyacı olan köylerimize dağıtıyoruz.

'Elle Süt Sağım Faaliyetlerine Sosyolojik Bir Dokunuş Projesi' kapsamında dağıtacağımız süt sağım makineleri, kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerimizin hane içi ve dışı, iş yükünü ve fiziksel yıpranmalarını azaltarak kendilerine daha fazla zaman ayırma fırsatı sağlayacak, aynı zamanda kadınların sosyal yaşam alanlarında da güçlendirilmesine katkı sunacaktır. Yine bu proje sayesinde, aile işletmelerinde büyükbaş hayvanların elle süt sağım faaliyetinin kadınların asli görevi olmaktan çıkarılarak sağlıklı bir şekilde süt sağımının yapılması sağlanacak, elle sağım faaliyetinin doğurmuş olduğu, işletmelerin süt verim kaybı ve hayvan hastalıklarından kaynaklı ölümlerin önüne geçilecek, süt sağım hijyeni ve sanitasyonu sağlanacak ve büyükbaş hayvanların elle süt sağım faaliyetinden makineyle süt sağımına geçiş sürecinin hızlanmasına da katkı sunacaktır.

'Ardahan İli Mera Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde dağıtacağımız sıvatlar da yine ilimiz hayvancılığına önemli katkı sunacak olup, geçen yılda ilimizde 210 adet sıvat dağıtımı yapılmıştır. Sadece geçen yıl dağıttığımız ve bu yıl dağıtacağımız sıvatlarla birlikte ilimiz mera, yayla hayvancılığının yarıya yakınının su ihtiyacını karşılamış olacağız. İl merkezi ve ilçelerimize bağlı 50 köyümüze dağıtacağımız bu sıvatlar ve geçmiş yıllarda dağıttığımız sıvatlar, merada su sıkıntısı çeken hayvanların beslenme ve gelişiminin zorlaşması sebebiyle et ve süt kaybı yaşamasının önüne geçecek, mera alanlarında hayvan refah düzeyini artıracak, hayvan içme suyundan kaynaklı salgın hastalıklarını önleyecek ve hayvan yetiştiricilerinin ekonomik kazançlarını daha da arttıracaktır.

Değerli Davetliler, bu yıl içerisinde Ziraat Bankası Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye yönelik projemizde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca Tarım Müdürlüğümüzün ilimiz meralarının ıslah ve altyapı geliştirilmesine, bitkisel üretimin artırılmasına, bal üretiminin artırılmasına, tarımsal üretimin artırılmasına ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeleri bundan sonrada devam edecektir. Dağıttığımız bu süt sağım makineleri ve sıvatların ülkemiz ve bölgemiz hayvancılığına olumlu katkılar sunacağına inanıyor, projelerimizde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyor, projemizin hayırlı, uğurlu olması dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. "

Valimizin konuşmasının ardından sıvatların ve süt sağım makinelerinin teslimi gerçekleştirildi.

Programa Valimiz Hüseyin Öner, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür V. Turgay Şişman, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdür Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, köy muhtarları ve kuradan isimleri çıkan çiftçi kadınlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre