Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı (27.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumun ardından, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021 yılı içinde alınan kararlar ile bu kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlarla ilgili gündem maddeleri değerlendirildi.

Valimiz, toplantıda yaptığı konuşmada, insana verilen değerin önemli olduğunu, özellikle annemiz, kardeşimiz, eşimiz, yakınımız olan kadının hakkının, hukukunun gereği gibi korunmasının tek amaçları olduğunu söyledi.

Kadına şiddetle mücadelede önemli bir uygulama olan Kades'in daha yaygın hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Valimiz, ülkemiz genelinde uygulamanın kullanım oranının 2, 5 milyona ulaştığını, yılsonu hedefinin ise 5 milyon olduğunu belirterek, bu noktada ilimizde de hem kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin, hem de ilimiz genelinde ki kadınların uygulama hakkında gerekli bilgiyi edinmelerinin sağlanması yönünde aktif çalışmaların yapılmasını istedi.

KADES uygulamasının, caydırıcılık anlamında önemli olduğunu belirten Valimiz, "Toplumsal farkındalık arttıkça, bu konuda daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. Bu sürece kadar da kamu kurumlarımızın, ilgili birimlerimizin tedbirleri ve çalışmaları ara vermeden devam edecektir. İnşallah kısa bir zaman sonra Kadına Şiddetle Mücadele konusu toplum olarak gündemimizden çıkacaktır. Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Toplantıya Valimiz Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum amirleri ile personelleri katıldı.

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