Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (07.09.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (07.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (07.09.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı İlimizde alınan tedbirlerin görüşüldüğü "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" ve "İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı" Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı İlimizde alınan tedbirlerin görüşüldüğü "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" ve "İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı" Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve kurul üyeleri ve sağlık birim sorumluları katıldı.

Toplantıda, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin ilimizde alınan tedbirler, denetim faaliyetleri, okulların ve üniversitelerin açılması dolayısıyla alınacak ek tedbirlerin yanı sıra yürütülecek çalışmalar kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda alınan İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları, Valiliğimiz İnternet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (07.09.2021) - Haberler
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