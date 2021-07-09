Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti (09.07.2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti (09.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti (09.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner, Halilefendi Mahallesinde faaliyete başlayan ve ilimiz istihdamına önemli katkı sağlayan Ardahan Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, Halilefendi Mahallesinde faaliyete başlayan ve ilimiz istihdamına önemli katkı sağlayan Ardahan Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Posoflu iş insanı Selami Erdoğan tarafından yaptırılan Tekstil Fabrikasını İŞKUR İl Müdürü Ahmet Sonkaya ile birlikte ziyaret eden Valimiz, tesis de incelemelerde bulundu.

Üretim ve istihdam faaliyetleri hakkında işletmeci Taner Badem'den bilgi alan Valimiz, İŞKUR aracılığıyla istihdamı sağlanan personel ile de görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardahan Tekstil fabrikasının, yakın zamanda faaliyete geçen işyerleri gibi Ardahan'da istihdama önemli katkı sağladığını belirten Valimiz, bu ve bunun gibi istihdam sağlayacak olan işletmelere valilik olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Tesisin kapasitesinin kısa vadede arttırılmasını ve tam kapasite çalışmasını umut ettiğini söyleyen Valimiz, tesisi ilimize kazandıran hayırsever iş insanı Selami Erdoğan ve işletmeci Taner Badem'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti (09.07.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:16:42. #1.16#

title