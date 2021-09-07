Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Eğitim Programına katıldı (07.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde; Valiliğimiz ve Ardahan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Ardahan Esnaf ve Sanatkarları İçin Ahilik Eğitim Programı"na katıldı.

Valimiz Hüseyin Öner, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde; Valiliğimiz ve Ardahan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Ardahan Esnaf ve Sanatkarları İçin Ahilik Eğitim Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı ve " Ahi Evran Yılı" olarak kararlaştırılması dolayısıyla ilimizde Valiliğimiz ve Ardahan Üniversitesi işbirliğiyle Ahilik Eğitim Programı düzenlendi. Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Valimiz Hüseyin Öner, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, üniversitenin akademik personeli, esnaf odaları temsilcileri, ilimiz esnafları ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

Programda Ahi Evran ve onun kültürel yaşamımıza dahil ettiği Ahilik Teşkilatı üzerine bir konuşma yapan Valimiz Hüseyin Öner, şunları söyledi:

"Kendi topraklarımız üzerinde yaşamış, insanlarımıza birçok konuda örnek olmuş, yol göstermiş Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi ulu erenlerimizin kıymetinin, ortaya koydukları ilkelerin, gösterdikleri hedeflerin evrensel değer olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olarak 2021 yılı UNESCO tarafından, "Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı Anma Yılı" olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan genelge ile Ahi Evran'ı anmak ve Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Ardahan Üniversitemiz de Ahi Evran Yılı ve Ahilik Haftası kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlarımız için Ahilik Eğitim Programı düzenlemiştir.

Kıymetli Katılımcılar, içerisinde; esnaflığı, üretimi, ticareti, bu alanlardaki ahlakı ve doğruluğu daha çok vurgulamış olan Ahi Evran'ın da yer aldığı Anadolu erenlerinin en belirgin özelliğine baktığımızda, hepsinin esas aldığı ortak şeyin insan ve insan sevgisi olduğunu görmekteyiz. Onlara göre, insan sevgisi olmadan, insanları üstün tutmadan, insana insan gibi değer vermeden Hakk'a ulaşmak söz konusu değildir.

Ahilik Teşkilatı da, Ahi Evran'ın öncüsü olduğu, 13. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da kurulan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan bir teşkilattır. Ahi Evran bir veciz sözünde şöyle diyor; "Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir. " Dolayısıyla, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz olan Ahilik, aynı zamanda toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür. Bilim, ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet bilincini taşıyan esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmiştir. Esnafımız, istihdam açısından toplumumuzda önemli bir yükü taşımakta ve vatandaşlarımızın birçok ihtiyacının karşılanmasında önemli görevler üstlenmektedir. Ama onun ötesinde evimizin altında, çalıştığımız yerlerin yakınında, yürüdüğümüz caddede sokakta hemen her yerde esnafımız, ailelerimizin bir ferdi gibidir. Esnafımızın, yaptıkları ticari faaliyetler hep ikinci planda tutulmuş; sosyal rolleri, ağabeylikleri, kardeşlikleri, ablalıkları bizim için hep ön planda olmuştur. Onlar da bu rollerin yanında vatandaşa hizmet sunmayı, onları mutlu etmeyi hep ön planda tutmuşlardır.

Değerli konuklar, Osmanlı Devletine baktığımız da, en önemli kurucu unsurunun Ahilik Teşkilatı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bugün bizim de toplum olarak en önemli mayamız, en önemli harcımız yine esnaf teşkilatımızdır, ticaret erbabımızdır. Böyle günlerde bol bol esnaflarımızı hatırlayacağız, sorunlarını bol bol konuşacağız, inşallah çözümler de üreteceğiz. Her yeni Ahilik Haftası'nda esnafımızın sorunlarının azaldığı, toplum içerisindeki saygın konumlarının daha da yükseldiği, ekonomik durumlarının daha da iyi olduğu, tüm şartlarının da belli bir düzeyin üzerine çıktığını görmek en büyük temennimizdir. Bu program vesilesiyle; Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere bu kültürün günümüze kadar ulaşmasını sağlayanları rahmet ve minnetle anıyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. "

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de, Ahi Evran'ı anma programlarının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde her sene düzenlendiğini, Kırşehir dışında ise ilk kez Ardahan'da gerçekleştirildiğini belirterek konuk hocalara teşekkür etti.

Programda ayrıca, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel'in Ahilik Teşkilatı üzerine konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, "Ahi Evran Kimdir, Ahilik Teşkilatının Kuruluşu" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre