Valimiz Hüseyin Öner, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 23 Şubat İlkokulunu ziyaret etti (06.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 23 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Valimiz Hüseyin Öner, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 23 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Valimiz, çikolata ikramında bulunduğu öğrencilerin ilköğretim haftasını kutladı.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri noktasında tüm tedbirleri alarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılını başlattıklarını belirten Valimiz, şunları söyledi:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının ilk ders zilini bugün çalarak yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hepimizin bildiği 2019 yılı Mart ayında ülkemizde de yaşanmaya başlanan Covid-19 Salgın Hastalığı nedeniyle ara dönemler hariç ülkemizde örgün eğitim dediğimiz, okullarımızda yüz yüze eğitim uygulaması yapamıyorduk. Okullarımızı çok özlemiştik, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ailelerimiz hemen herkes özlemişti. Ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde bizde elimizde bir takım tedbirler planladık ve hepimizin gayretleri ile inşallah yüz yüze eğitimi devam ettirecek, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Çocuklarımız, yarınlarımız, umutlarımız, en değerli varlıklarımız. Onları iyi yetiştirmek, bu memlekete yapılacak en büyük hizmettir. Hem akademik bilgi olarak, hem değerler eğitimi alanında ve hem sosyal, sportif vb. alanlarda sizlere sağlayacağımız desteklerle, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bu sorumluluk duygusunu yürekten hissederek gayret edeceğinize samimiyetle inanıyoruz. Bugün, ilk ders heyecanı yaşadığımız 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek siz öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. "

Valimiz, daha sonra öğretmenlerimizle de toplantıda bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: Habermetre