Valimiz Hulusi Şahin'in Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı.

A'dan Z'ye

seviyoruz…

Dünya'nın en kutsal ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleğini ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun…

Her birimizin üzerinde büyük emeği bulunan öğretmenlerimiz, tarihimizin her döneminde toplumumuzda büyük değer görmüştür. Kalemin kılıçtan keskin olduğunu düşünen ve beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi buyuran, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak bugün de öğretmenlerimize duyulan saygı ve güven en yüksek noktadadır.

Büyük Atatürk'ün "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü de bu güvenin en güzel ifadelerinden olmuştur.

Öğretmen; öğreten, bilgiyi aktaran kişi olmasının yanında yetiştiren, eğiten, ahlak yükleyen, öğrencisinin içindeki cevheri çıkarıp sabırla işleyen kişidir. Bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlama sorumluluğunu üstlenmiştir.

Bu yönüyle her biri istikbalimizin mimarlarıdır.

Toplumumuza ve idarecilerimize düşen de öğretmenlerimize her dönem hak ettikleri değeri vermek, fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermek ve yaşam koşullarının daha iyi noktalara taşınabilmesi için çaba harcamaktır.

Bizler bu anlayıştan hareketle eğitim-öğretim olanaklarını geliştirebilmek, öğretmenlerimizin iş ve yaşam kalitesini artırabilmek için gayret içindeyiz ve daima bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha bu kutsal ve mesuliyeti ağır mesleğin sahibi olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Batman'da görev yaparken karanlık odakların hedefi olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şahsında tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimiz için Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Yıllarca büyük fedakarlık ve hassasiyetle öğrenci yetiştirip artık emekli olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Biliyoruz ki, A'dan Z'ye hepimiz öğretmenlerimizi seviyoruz…

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Hulusi ŞAHİN

Batman Valisi

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