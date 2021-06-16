Valimiz H. Engin Sarıibrahim Halk Oyunları Kursiyerlerini Makamında Ağırladı
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Valimiz H. Engin Sarıibrahim Halk Oyunları Kursiyerlerini Makamında Ağırladı

Valimiz H. Engin Sarıibrahim Halk Oyunları Kursiyerlerini Makamında Ağırladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz H. Engin Sarıibrahim, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk ile beraberindeki usta öğretici ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları mavi kapak ile engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye temin eden halk oyunları kursiyerlerini makamında ağırladı.

Valimiz H. Engin Sarıibrahim, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk ile beraberindeki usta öğretici ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları mavi kapak ile engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye temin eden halk oyunları kursiyerlerini makamında ağırladı.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz H. Engin Sarıibrahim Halk Oyunları Kursiyerlerini Makamında Ağırladı - Haberler
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