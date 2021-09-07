Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür İlkokulu ile Vakıfbank Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür İlkokulu ile Vakıfbank Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kültür İlkokulunda devam eden güçlendirme ve tadilat çalışmaları ile Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen eski Özel Fen Bilimleri Kolejinin yerinde hizmet verecek olan Vakıfbank Anadolu Lisesi binasında yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alarak çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

İncelemeler sırasında Valimize; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Şah Yiğit ve ilgili kurumların teknik personeli eşlik etti.

Kaynak: Habermetre