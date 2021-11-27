Valimiz, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okuluna Dönüştürülen Okulda İncelemelerde Bulundu

Valimiz Hulusi Şahin, Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunu ziyaret ederek eğitim kurumunda incelemelerde bulundu. Okul binasını gezerek incelemelerde bulunan Valimize, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Okul Müdürü Abdülselam Batu ve müdür yardımcıları eşlik etti. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje okuluna dönüştürülen eğitim binasının eksikliklerini yerinde gören Valimiz, hizmet binasının proje okuluna uygun bir şekilde eğitime hazır hale getirilmesi yönünde ilgililere talimat verdi. Valimiz ziyareti esnasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ortaklığında yürütülen Hafızlık Proje Ortaokulunu da ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan öğrencilerin eğitime kesintisiz devam etmeleri için gerekli ilginin devam edeceğini belirtti.

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