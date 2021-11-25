Valimiz Enver Ünlü, Öğretmenlerimizi Okullarında Ziyaret Etti

Öğretmenler Günü münasebetiyle Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve 19 Eylül İlkokulu'nu ziyaret eden Valimiz Enver Ünlü, öğretmenlerimize gül taktim ederek günlerini kutladı.

Valimiz Ünlü'nün ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

Ziyaretlerinde samimi bir ortamda öğretmenlerle uzun uzun sohbet eden Vali Ünlü, salgın kurallarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Bir öğretmen çocuğu ve öğretmen lisesi mezunu olarak öğretmenlerin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Ünlü; "Her birinize başarılar, güzellikler diliyorum" dedi.

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