Valimiz Enver Ünlü, Emekli Öğretmenimizi Evinde Ziyaret Etti

Sayın Valimiz Enver Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Emekli Öğretmenimiz Cevat Civelekoğlu'nu evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu ile yönetici ve öğretmenlerimiz de hazır bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Valimiz Ünlü tarafından Emekli Öğretmenimiz Civelekoğlu'na çiçek takdim edilirken, sohbet ederek hal ve hatırları soruldu.

Valimiz Ünlü ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yıllarını eğitime, öğrencilerine adayan Emekli Türkçe Öğretmenimiz Cevat Civelekoğlu'nu ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Gelecek nesillere öncülük eden; sevmeyi, sevilmeyi ve paylaşmayı öğreten tüm öğretmenlerimize minnettarız... " ifadelerine yer verdi.

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