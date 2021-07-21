Valimiz Çalışanların Bayramını Kutladı
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Valimiz Çalışanların Bayramını Kutladı

Valimiz Çalışanların Bayramını Kutladı
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Valimiz Sayın İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek personelin Kurban Bayramını kutladı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek personelin Kurban Bayramını kutladı.

Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı ile Emniyet ve Jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Valimiz Sayın İbrahim Akın çalışanların bayramını tebrik etti.

Görevi başındaki personel ile sohbet eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, yaptığı konuşmada, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için bayramı çalışarak geçiren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatandaşlarımızın bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması ve güvenli bir yolculuk yapmaları için gereken tedbirlerin alındığını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bayram boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunu dikkate alarak sürücülerimizden araç kullanırken trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. " dedi.

Sayın Valimize İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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