Valimiz Çakır'dan Şehit Ailelerine Babalar Günü Ziyareti

Valimiz Sayın Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır Hanımefendi, "Babalar Günü" dolayısıyla Şehitlerimiz Erkan Kendirci ve Kemal Arslan'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Valimiz Sayın Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır Hanımefendi, "Babalar Günü" dolayısıyla Şehitlerimiz Erkan Kendirci ve Kemal Arslan'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Kastamonu Valiliği olarak başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babaların gününü kutlarız.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre