Valimiz, Batman 4. Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti

BATMAN (Habermetre) - Valimiz Hulusi ŞAHİN ve eşi Ebru ŞAHİN, kitapseverlere kapılarını kapatma hazırlığındaki Batman 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuara katılan yayınevi stantlarını ziyaret eden Valimiz, imza günü etkinliği gerçekleştiren yazarlarla bir süre sohbet ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Valimizden Tiyatro Severlere Müjde

İmza günü etkinliğine katılan kitapseverlere hitaben kısa bir konuşma yapan Valimiz, kitap fuarına yoğun ilgi gösteren Batmanlılara teşekkür ederek, "Çok güzel, etkili ve katılımı bol harika bir kitap fuarını kapatıyoruz. Bundan sonra da Batman'da her türlü kültürel etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz. Buradan sizlere taahhüt ediyorum; Diyarbakır Devlet Tiyatrolarına gelen bütün oyunları Batman'a getireceğiz. Sanatta sınır koymuyoruz, yeter ki, siz talep edin. Her türlü kültürel etkinlikte biz sizinle beraberiz" diye konuştu.

Batmanlı Kitapseverlerden Kitap Fuarına Yoğun İlgi

Batmanlı kitapseverleri kitapla buluşturma noktasında önemli bir konuma gelen Batman Kitap Fuarı'nın son gününde; imza günü etkinliği gerçekleştiren yazarları yüzlerce Batmanlı kitapsever yalnız bırakmadı.

Ziyaret sırasında Valimize; İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan ASLANLI, Belediye Başkan Yardımcıları; Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük eşlik etti.

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