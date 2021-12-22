Valimiz Başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı Düzenlendi

Valimiz Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında, oda başkanları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sektör temsilcileri ve esnaflarımızın katılımıyla 'İl Ekonomi Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Valimiz, " Uzun bir dönemdir dünyayı etkisi altına alan pendeminin bütün dünyada yaşattığı olumsuz etkileri ülke olarak bizler de hissettik. Reel sektör de dahil olmak üzere bütün toplum kesimlerinin yaşadığı olumsuzlukları en aza indirilebilmek için devletimiz çok büyük kaynaklar aktardı. Reel ekonominin pandemi şartlarında bile devam edebilmesi için çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Ülkemizin bu yıl ihracata yönelik çok ciddi çalışmaları sonucu çok önemli rakamlara ulaştık. İhracatımızı daha üst noktalara taşımanın gayreti içindeyiz. Ürün çeşitliliği ve gelişimini çok iyi tesis ederek üretimde de ilerleme kaydedeceğiz. Devlet olarak bizlerde üretim, istihdam ve ihracat noktasında sektörlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu toplantımızda; ilimizdeki ekonomik gelişmeleri ele alacağız. Talepleri, beklentileri görüşeceğiz. Devletimizin sağladığı destekler, sunduğu imkanlar noktasında arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. İşbirliği imkanlarını konuşacağız. 2022 yılının son iki yılda yaşadığımız bütün olumsuzlukların bertaraf edildiği, tüm toplumumuzun ekonomik anlamda çok daha iyi şartlarda hayat sürdüğü, bütün sektörlerimizin çok sağlıklı bir şekilde çalıştığı bir süreç olmasını temenni ediyorum" dedi.

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