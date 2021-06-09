Valimiz Afad Eğitim Çadırını Ziyaret Etti
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Valimiz Afad Eğitim Çadırını Ziyaret Etti

Valimiz Afad Eğitim Çadırını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 2021 Afad Eğitim Yılı münasebetiyle Cacabey Meydanına kurulan AFAD Eğitim Çadırını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 2021 Afad Eğitim Yılı münasebetiyle Cacabey Meydanına kurulan AFAD Eğitim Çadırını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, kamuoyunda afetlere karşı duyarlılık oluşturmak üzere kurulan çadırda sergilenen ürünleri inceleyen Valimiz Sayın İbrahim Akın yetkililerden bilgiler aldı.

Çadırda verilen eğitimi incelemesinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, Halkın afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla kurulan çadırda vatandaşlarımıza afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında nasıl davranılması gerektiği hususunda bilgiler verildiğini söyledi.

2021 Yılının İçişleri Bakanlığımızca toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi amacıyla Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de afet eğitimleri verilmektedir. AFAD, vatandaşların afet eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için eğitimleri şehir meydanlarına taşıma kararı aldı. Bu kapsamda Cacabey Meydanına toplumda afetlere karşı farkındalık oluşturmak üzere kurulan çadırda vatandaşlarımıza yüz yüze eğitim verilerek afetlere karşı bilinçlendirme yapılıyor. Çadırdaki eğitim etkinliği yılsonuna kadar devam edecek. Bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi eğitim çadırına davet ediyoruz. Çadırlar hem eğitimlerin verilmesini hızlandırıp kolaylaştırıyor hem de toplumun dikkatini afet hazırlığına çekiyor. Olası bir afet anında toplumun bilinçli olarak nasıl hareket etmesi gerektiği can ve mal kayıplarının en az seviyede yaşanması açısından çok önemlidir. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde bu amaçla yürütülen eğitim çalışmalarını önemsiyor, herkese afetsiz günler diliyorum. " dedi.

Sayın Valimizin ziyareti, AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Kılıçaslan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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