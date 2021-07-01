Valimiz Abdullah Ayaz Türkiye Diyanet Vakfına Kurban Bağışında Bulundu

Valimiz Abdullah AYAZ Türkiye Diyanet Vakfına Kurban Bağışında BulunduValimiz Abdullah AYAZ Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 1993'den beri yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği "Vekaletle Kurban" programı kapsamında bağışta bulundu.

Valimiz Abdullah AYAZ Türkiye Diyanet Vakfına Kurban Bağışında BulunduValimiz Abdullah AYAZ Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 1993'den beri yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği "Vekaletle Kurban" programı kapsamında bağışta bulundu. Valimiz AYAZ, 2021 yılında da "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" adıyla sürdürülen bağış kampanyası kapsamında kampanyasınca yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonuna bağışta bulunmak için İl Müftüsü Bürhan KELEŞ'e vekaletini verdi. Kurban ibadetinin önemine dikkat çeken Valimiz AYAZ, Covid-19 salgınının tamamen bitmediği bu günlerde kurban ibadetini daha iyi şartlarda yerine getirebilmek için vatandaşlara vekaletle kurban bağışı yapılmasını tavsiye ettiğini ifade etti. Valimiz Abdullah AYAZ'ın kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Çankırı Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Bürhan KELEŞ, Valimiz AYAZ'a teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti. KELEŞ, ilimizde yürütülen "Vekaletle Kurban" programı hakkında bilgi vererek, her geçen yıl vekaletle kurban bağışının arttığını ifade etti.

Kaynak: Habermetre