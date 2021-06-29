Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti
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Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti

Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret EttiValimiz Abdullah AYAZ, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa HALDAN'ın Eldivan ilçemizde ikamet eden kardeşi Polis Memuru Erdal Haldan'ı ziyaret etti.

Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret EttiValimiz Abdullah AYAZ, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa HALDAN'ın Eldivan ilçemizde ikamet eden kardeşi Polis Memuru Erdal Haldan'ı ziyaret etti. Valimiz AYAZ, şehidimizin kardeşi ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ziyarette Şehit Mustafa HALDAN ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti - Haberler
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