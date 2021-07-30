Valimiz Abdullah Ayaz Sebze Üretimi Yapan Seralarda İncelemelerde Bulundu

Valimiz Abdullah AYAZ, İlimizde Kenbağ mevkiinde sebze üretimi yapan Hasan KENBA'yı ziyaret ederek üretim yaptığı seralarda incelemelerde bulundu.

Valimiz Abdullah AYAZ, İlimizde Kenbağ mevkiinde sebze üretimi yapan Hasan KENBA'yı ziyaret ederek üretim yaptığı seralarda incelemelerde bulundu.

Ziyarette Valimiz Abdullah AYAZ'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin DÜZGÜN ve ilgili personeller eşlik etti.

Valimiz Abdullah AYAZ'a bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin DÜZGÜN "İlimizde son yıllarda sebze üretimi artmaya başlamıştır. Buna paralel olarak seracılıkta da artış olmuş ve üretim dört mevsime yayılmıştır. Önceki yıllardan bu yana İl Özel İdaresi katkılı Seracılığı Geliştirme Projeleri kapsamında toplam 99 adet sera kurulmuştur. Ayrıca Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 40 adet sera kurulmuştur. Bunların dışında "Ekonomik Yatırımlar" kapsamında 2 adet sera yapılmıştır. 2 çiftçimiz de kendi imkanlarıyla sera kurmuştur. Tüm bu projelerle birlikte 143 adet 500 m2 ve üzeri sera varlığımız mevcuttur. Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü katkısıyla 4 adet 1008 m2, 8 adet 504 m2 olmak üzere 12 adet seranın kurulumu tamamlanmış ve çiftçilerimize teslim edilmiştir. Mevcut olan seralarımızda çoğunlukla domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, ıspanak üretimi yapılmaktadır. Bölgemizde 1 dekar seradan ortalama 13 ton domates, 8 ton biber, 12 ton hıyar, 3 ton marul, 2 ton ıspanak, 5 ton patlıcan hasat edilmektedir. " Dedi.

Serada incelemelerde bulunan Valimiz Abdullah AYAZ, Üretici Hasan KENBA'dan seranın durumu, mahsüller vb. konularda bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre