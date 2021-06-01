Valimiz Abdullah Ayaz, Salgının İlimizdeki Son Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Valimiz Abdullah AYAZ, düzenlediği basın toplantısında ilimizdeki Koronavirüs vaka durumları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan yeni kademeli normalleşme süreci ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Valimiz Abdullah AYAZ, düzenlediği basın toplantısında ilimizdeki Koronavirüs vaka durumları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan yeni kademeli normalleşme süreci ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son kapanma kararlarının ardından alınan son normalleşme kararları olmasını ümit ettiklerini söyleyen Valimiz AYAZ, "Bunun için hep birlikte hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dönemde ilimizdeki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan AYAZ şöyle konuştu: "İl genelinde herhangi bir sıkıntımız yok. Genel manada iyiyiz. Bu konuda bir problemimiz yok diyebiliriz. Yeni normalleşme kararları sonrasında vaka artışı görülebilir ama bunun kontrol altında olacağı hepimizin ümidi. VATANDAŞLARIMIZ SALGININ BİTMEDİĞİNİ BİLMELİ

Sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyoruz. Salgın henüz bitmedi, tedbirlere riayet etmeye hepimizin ihtiyacı var. Acı manzaralar görmemek adına dikkatli olalım diyoruz. En son açıklamamızda vefat sayımız 385'ti. Şu anda bu sayı 409. Bu arada geçen sürede maalesef 24 vatandaşımızı daha korona virüse kurban verdik. Şu anda hastanemizde 34 hastamız var, 27'si serviste 7'si yoğun bakımda, yoğun bakımdaki hastalarımızın da 4'ü maalesef entübe. Yoğun bakımdaki hastaların en küçüğü 50 yaşında 4'ü 65 yaş altında. GENÇLER YENİ VARYANTLARDAN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Son dönemde özellikle yani yeni varyantlar, mutasyonların ortaya çıkmasıyla birlikte gençler daha fazla etkilenmeye başladılar. 65 yaş üzeri zaten aşılanmıştı onun için son artışta hastanemizin, yoğun bakımımızın rahat olmasının en önemli sebebi aşıydı. Bir daha söylüyoruz. Yoğun bakım hastalarımızdan 4'ü 65 yaşın altında. Onun için lütfen herkes çok dikkatli olsun. Entübe olan hastalarımızın yaşları da 59-62 ve ikisi de 86 yaşında. Serviste bulunan 27 hastamızın en genci 33 yaşında. Yine servisteki 13 hastamız da 65 yaşın altında. Genç yaştakiler yeni varyantlardan daha fazla etkilendiler. İnsanlarımız kendilerine değil tedbirlere güvenmeli. 50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ AŞILANMAYA BAŞLANDI

Yeni dönemin en önemli tarafı bizim için aşı. Bugün itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamalarına başlamış bulunmaktayız. 50-64 yaş grubunda 11 bin 466 vatandaşımız var. ve şu anda bizim günlük aşı kapasitemiz 4 bin 368. Yani biz üç günde bu yaş grubundaki hastalarımızın tamamını aşılayabiliriz.

SIRASI GELEN VATANDAŞLARIMIZ İVEDİ OLARAK AŞI OLMALI

Ama isteğimiz şu; lütfen sırası gelen bütün vatandaşlarımız ivedi olarak aşı olsun. 50 yaş grubu bugün itibariyle açıldı. Vatandaşlarımız aşı randevusuyla ilgili bir sıkıntı yaşarsa hastaneye ve diğer yetkili yerlere müracaat etsin. O sorunu da en kısa sürede çözeriz. Yani ben randevu alamadım diye vatandaşlarımız aşı olmaktan kaçınmasın. Herhangi bir problem varsa gitsin hastanemize ben randevu alamadım desin arkadaşlarımız o konuda yardımcı olacaklar. HİÇ KİMSE GENÇLİĞİNE, ALDIĞI VİTAMİNLERE GÜVENMESİN

Tekrar söylüyoruz: Hiç kimse gençliğine, aldığı vitaminlere ve takviyelere güvenmesin. Şu anda birinci olarak tedbirlere, ikinci olarak aşıya güvenmek durumundayız. Bunun da etkilerini net olarak bu süreç içerisinde gördük. Bugüne kadar aşılamayla ilgili olarak genel oranımız fena değil ama hala aşı ile ilgili tereddütlerin olduğunu, bazı vatandaşlarımızın bilinçli olarak aşıya gelmediğini biliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bugüne kadar Çankırı genelinde yapmış olduğumuz aşılarda hiçbir yan etkiye rastlamadık. Aşı olduktan sonra yan etki görüldü diye sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hiçbir vatandaşımız olmadı. Ortada aşı olmak ve olmamak arasında mukayese kabul etmez bir durum söz konusu. Aşının faydasını bu süreçte çok net bir şekilde gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu yine göreceğiz. Yeni dönemde en önemli hedefimiz; tedbirlere bir süre daha riayet edilmesi ve aşı sırası gelen vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmaları. "

Valimiz Abdullah AYAZ, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: Habermetre