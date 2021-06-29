Valimiz Abdullah Ayaz: "Salgın Henüz Bitmedi, Tedbirli Olmaya Devam Etmeliyiz"

Her ay bir ilçemizde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı bu ay Eldivan ilçemizde yapıldı.

Her ay bir ilçemizde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı bu ay Eldivan ilçemizde yapıldı. Eldivan Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda, Valimiz Abdullah AYAZ'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıda ilçenin ve ilçeye bağlı köylerin genel durumu ile pandemi süreci, Covid-19 aşılama durumu ve diğer konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan Valimiz Abdullah AYAZ, Koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgının henüz bitmediğini ifade eden AYAZ, "Çankırı genelinde günlük 10 - 20 arasında hastamız var. Hasta oranımız özellikle ilçe ve köylerimizde il merkezine göre yüksek. Hastalarımızın yüzde 60'ı ilçelerimiz ve köylerimizde, yüzde 40'ı ise il merkezinde. Bu konuda muhtarlarımıza büyük iş düşüyor. Bir süre daha tedbirli olarak devam etmek zorundayız. " Dedi. AŞI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

Eldivan'ın tek doz aşı ortalamasının yüzde 71, iki doz aşı yapılan nüfus ortalamasının ise yüzde 74 olduğunu açıklayan Valimiz Abdullah Ayaz şunları söyledi: "Aşı şu an için en büyük önceliğimiz. Onun için lütfen bir an önce aşı olalım. 55-59 yaş grubunda da 50-55 yaş grubunda da aşı olmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Yaş gençleştikçe aşılama oranı düşüyor. 65 yaş üzerinde aşı ortalaması yüzde 90 iken, 65 yaşın altına indikçe bu oran düşüyor. Gençler de aşı olsun. AŞIYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Lütfen sosyal medyada çıkan aşıyla ilgi yalan yanlış bilgilere itibar etmeyelim. Bütün dünyanın uyguladığı aşıları biz de uyguluyoruz. Şu ana kadar milyarlarca insana aşı yapıldı. Çankırı genelinde birinci doz ve ikinci doz toplam 130 binden fazla aşı yaptık. Aşı olduktan sonra rahatsızlanan bir tane vatandaşımız yok. Onun için bilim insanlarımıza, doktorlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza güvenelim. Bu tür dedikodulara itibar etmeyelim. Her şeyin başı sağlık... KURBAN BAYRAMINDA ÇOK HAREKETLİLİK OLACAK, DİKKAT ETMELİYİZ

Malumunuz perşembe gününden itibaren kısıtlamalar tamamen kalmış olacak. Kurban Bayramında da bir serbestlik olacak. Ama maalesef geçen yıl Kurban Bayramından sonra bir felaketi yaşadık hem İç Anadolu Bölgesi hem de ilimizde. Bu Kurban Bayramında da muazzam bir hareket olacak. Bizim elimizdeki en büyük silah aşı. O zamana kadar ne kadar fazla nüfusu aşılayabilirsek ve ne kadar erken yapabilirsek o kadar iyi olacak. Onun için tüm muhtarlarımızdan ve diğer yöneticilerimizden bu konuda destek istiyoruz. İnşallah aşılama oranını biraz daha yukarıya taşıyalım. İki doz ortalamasını yüzde 70 in üzerine taşıyamadığımız sürece hastalığı görmeye devam edeceğiz. KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İLİMİZDE VEFAT SAYISI 419

Geçen yıl Eylül ayında koronavirüsten ölen Çankırılı vatandaşlarımızın sayısı 110. Günde ortalama 4 vatandaşımızı kurban verdik. Bugüne kadar da toplam sayı 419. "

Valimiz Abdullah AYAZ, ilçe ve köylerimize yapılan yatırımlardan da söz etti. 2020 ve 2021 yılının zor yıllar olduğunu vurgulayan Valimiz AYAZ, yapılacak yatırımların planlandığı gibi sürdürüleceğini belirtti.

Valimiz AYAZ, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek taleplerini dinledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah ASLANER, Eldivan Kaymakamı Emre OĞUZTÜRK, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa LAFCI, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan YILDIZ, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Habermetre