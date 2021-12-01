Valimiz Abdullah Ayaz Düzenlediği Basın Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Her ayın başında gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısı bugün Valilik Birlik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Basın mensuplarına pandemi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Valimiz Abdullah AYAZ, vaka sayımızın düşmeye devam ettiğini söyledi.

Vaka sayıları düşmesine rağmen vefatların devam ettiğini hatırlatan Valimiz AYAZ, "Bir iki hafta sonra vefat sayılarımızda bir azalma görmeyi bekliyoruz. Son toplantımızdan bugüne kadar 43 vatandaşımızı daha korona virüse kurban verdik. Bu konudaki artışı bir türlü kesemedik" dedi.

Vaka düşüşünün birkaç hafta içerisinde hem hastaneye hem de vefat sayılarına yansıyacağını ümit ettiklerini belirten Valimiz Abdullah AYAZ açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şu anda hastanemizde tedavi gören 56 hastamız var ve maalesef 56 hastamızdan 13 tanesi yoğun bakımda, 43 serviste. 13 yoğun bakım hastamızdan da 2 tanesi entübe. Entübe hastalarımızdan birisi 59 diğeri 81 yaşında. 32 yaşında bir hastamız var. Kendisi yoğun bakımda şu anda ve 65 yaş altında da yoğun bakımda 5 hastamız bulunmakta. Serviste de 65 yaş altında 3 hastamız var ve en genci 55 yaşında, diğerleri 65 yaş üzerinde. AŞISINI YAPTIRMAMIŞ VEYA EKSİK OLAN VATANDAŞLARIMIZI AŞI YAPTIRMAYA BEKLİYORUZ

Vefat eden vatandaşlarımıza bir kere daha Allahtan rahmet diliyoruz. Tekrar söylüyoruz henüz hastalık bitmedi. Tedbirleri bırakmak için, rahatlamak için çok erken. Aşılamada hala eksikliklerimiz var. İvedi olarak aşısını yaptırmamış, ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. Aşılama sayılarımız tabiri yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlarımız yarım günde yapabileceği aşıyı bir haftada yaptı. Tekrar söylüyoruz; vatandaşlarımız aşıyla ilgili her türlü tereddüdü bir kenara bırakıp aşı olmalı. Bu kadar hasta, bu kadar vefattan sonra vatandaşlarımız artık aşının bir işe yaramadığıyla ilgili spekülasyonları bir kenara bırakması gerekiyor. Koronavirüsle ilgili rakamları paylaşırken bundan keyif almıyoruz. Bu rakamları paylaşmamızın sebebi farkındalık yaratmak. "

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLIYOR

Toplantıda ilimiz trafiğinden de söz eden Valimiz Abdullah AYAZ, kış lastiği zorunluluğunun bugün itibariyle başladığını duyurdu.

İlimizin şehir içi trafiğinde de bu zorunluluğun olduğunu ifade eden Valimiz AYAZ şunları söyledi: "Bar lastiği bugün itibariyle artık zorunlu. Bu konunun tüm vatandaşlarımıza duyurulması önemlidir. Araç kullanan herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Trafikte diğer önemli bir konumuz da maalesef tabi özellikle D-100'ünde bir kısmının ilimizden geçmesi. Bu yoldaki yoğunluk çok sayıda trafik kazasının yaşanmasına sebep oluyor. Zaman zaman ölümlere de şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda ilçeler arası hareket, ilçelerden köylere doğru hareketler sırasında da sık sık trafik kazalarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve kazaların birinci sebebi de insan unsuru oluyor. KIŞIN TRAFİK DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kışın benzer acıların yaşanmaması için yine hem denetimlerimiz hem tedbirlerimiz devam edecek. Bugün itibariyle kar lastiği zorunluluğu şehir içi ulaşımda da başlamış olacak. Biz özellikle servis araçlarıyla ilgili olarak yapılan denetimlerimizi çok yoğun tutmaya çalışıyoruz. O konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Allah muhafaza yavrularımıza bir şey olması en büyük korkumuz, çekincemiz. Vatandaşlarımızdan da en önemli isteğimiz kurallara uyulması. EMNİYET KEMERİ KULLANIMI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Hız birinci konu, emniyet kemeri diğer mesele, arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemelerini takmalarını da muhakkak istiyoruz. Maalesef emniyet kemerinin tokasının mağazalarda paketlenmiş bir şekilde satıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu şekilde satılan setler var. Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu bir kampanya vardı "Bi Hareketine Bakar Hayat" diye. Vatandaşlarımız basit bir hareketten çekiniyor. Şehir içinde de bunun takılmasını istiyoruz. Arka koltukta oturanlar da kemerlerini her zaman takmalı. Trafik kazalarında karşımıza çıkan manzara şu; önde olan yolcuları arabanın içinde buluyoruz. Ama arkada oturan yolcuların nerede olacağı belli olmuyor. Sağdan soldan toplanıyor bazen yolcular. Allah korusun böyle bir durumdan. Çünkü araba takla falan attığında arkadaki yolcular savruluyorlar. Can kayıpları da ondan kaynaklanıyor. Çünkü önde artık arabaların iyi hava yastıkları var. Emniyet kemerlerinde arabalar uyarı verdiği için genelde öndeki yolcular takıyor. Ama bir kere daha bu konudaki hassasiyeti dile getirmek istiyoruz. KIZLARYOLU BARAJINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İnşası devam eden Kızlaryolu Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Valimiz AYAZ, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız ilimizi ziyaret edecek. Bir aksilik olmazsa Kızlaryolu Barajında bir inceleme yapacağız. Ben pazartesi günü bir ziyaret gerçekleştirdim. Artık gövde yavaş yavaş çıkmaya başlamış durumda. İnşallah hava şartları el verdiği sürece de inşaat devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl da orayı en hızlı şekilde devam ettirme kararındayız. Büyük bir baraj olduğu için önümüzdeki yıl da inşaatla geçecek. Büyük bir gövde inşası olacak malumunuz olduğu üzere. Ama inşallah bittiğinde çok güzel bir yapı ortaya çıkmış olacak. Oradaki manzara güzel gerçekten. Hem barajın karşıdan görünen yapısı hem de su tutacağı havzanın genişliği sebebiyle, inşallah o aradaki yol da bittiğinde Çankırı içinde hafta sonları bir gezi, piknik alanı vb. şekilde kullanılabilecek güzel esere inşallah hep beraber sahip olmuş olacağız. " diye konuştu.

Valimiz Abdullah AYAZ açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin SARIKAYA da katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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