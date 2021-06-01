Valimiz Abdullah Ayaz'dan Şabanözü'nde Faaliyet Gösteren Fabrikalara Ziyaret
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Valimiz Abdullah Ayaz'dan Şabanözü'nde Faaliyet Gösteren Fabrikalara Ziyaret

Valimiz Abdullah Ayaz'dan Şabanözü'nde Faaliyet Gösteren Fabrikalara Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Haziran 2021 Salı günü Şabanözü ilçemize giden Valimiz Abdullah AYAZ, bu ilçemizde faaliyet gösteren Gürel Fişek San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Haziran 2021 Salı günü Şabanözü ilçemize giden Valimiz Abdullah AYAZ, bu ilçemizde faaliyet gösteren Gürel Fişek San. ve Tic. Ltd. Şti. Fabrikası, KAPEKS Patlayıcı Üretim Fabrikası ve Turaç Dış Tic. Ltd. Şti. Fabrikasını ziyaret etti.

Bu ziyaret ve incelemelerde Valimiz Abdullah AYAZ'a Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid UZUN, Şabanözü Belediye Başkanı Faik ÖZCAN, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ ve diğer yetkililer eşlik etti.

Valimiz AYAZ, fabrikaların üretim tesislerini gezerek üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak Turaç Mühimmat Fabrikası toplantı salonunda düzenlenen Şabanözü Patlayıcı İhtisas OSB Kuruluş Araştırma Sunumu Toplantısına katılan Valimiz Abdullah AYAZ çalışanlara görevlerinde başarılar dileyerek fabrikadan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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