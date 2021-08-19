Valimiz Abdullah Ayaz Covid-19 Denetimlerine Katılarak Açıklamalarda Bulundu
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Valimiz Abdullah Ayaz Covid-19 Denetimlerine Katılarak Açıklamalarda Bulundu

Valimiz Abdullah Ayaz Covid-19 Denetimlerine Katılarak Açıklamalarda Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Abdullah AYAZ, yeniden başlayan Covid-19 denetimleri kapsamında bugün Tevfik Fikret Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, tedbirleri hatırlattı ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Valimiz Abdullah AYAZ, yeniden başlayan Covid-19 denetimleri kapsamında bugün Tevfik Fikret Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, tedbirleri hatırlattı ve vatandaşları aşı olmaya davet etti. Denetim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Valimiz AYAZ, Kurban Bayramı'ndan sonra ilimizde vakaların bir hayli yükseldiğine dikkat çekti. Hastanemizde yoğunluğun olmadığını ancak Bayramdan önceki gibi de rahat bir durum olmadığını vurgulayan Valimiz Abdullah AYAZ: "Şunu ifade etmek istiyorum; tedbirleri elden bırakmak için çok erken. Bunu defaatle vurguladık. Aşı olmayan vatandaşlarımız bir an önce aşı olmalarını istiyoruz" dedi. SON BİR HAFTADA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son bir hafta içerisinde 10 vatandaşımızın Koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıklayan Valimiz AYAZ şunları söyledi: "Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vefat edenlerden birisi 40 yaşında ve hiç aşı olmamış bir hanımefendi idi. Bir kez daha söylüyoruz. Tedbirlere uyalım. Bir de aşı olalım. Aşılamada yaş grubu aşağı indikçe azalma görüyoruz. Bu hastalığın genci yaşlısı yok. Son dönemde gençlerin Koronavirüsten daha fazla etkilendiği herkesin malumu. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını, 50 yaş üstü vatandaşlarımızın 3. dozlarını mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Yine ilimizde ve ilçelerimizde tüm ekiplerimizle birlikte denetime çıkıyoruz. HEDEFİMİZ EN KISA SÜREDE MAVİ KATEGORİYE GİRMEK

Bazı ilçelerimizde aşılama oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı yüzde 75'in üzerini görenler var. Ama merkez henüz yüzde 71'de. Bu hem bizim gayretimize hem de vatandaşlarımızın ilgisine bağlı. Gönlümüzden geçen en kısa sürede maviye geçmemiz. En kısa sürede aşılarımızı olmalıyız. Aşının çok büyük faydasını görüyoruz. Vaka sayımız artıyor ancak hafif atlatılıyor. Yoğun bakıma giren hasta sayısı çok az. AŞI OLMAYANLARA TEK TEK ULAŞIYORUZ

Arkadaşlarımız aşı olmayanlara tek tek ulaşıyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Elimizden geldiğince herkesle görüşüp aşılamayı sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz Eylül'e mavi olarak girmek. Kısıtlamaların geri gelmesini hiç kimse istemiyor. Denetimlerde ceza yazmamaya, rehberlik etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız artık bir şeylerin farkında esnafımız da kurallara uymaya gayret ediyor. Uymayanlar birbirini uyarıyor. " SEL FELAKETİ YAŞANAN BOZKURT'A İLK ETAPTA BİN KOLİ YARDIM GÖNDERİYORUZ

Büyük bir sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine Çankırı olarak yapılacak yardımlardan da söz eden Valimiz Abdullah AYAZ şunları söyledi: "Selin olduğu gece itibariyle makine ve ekipman gönderdik. Ben de Pazartesi günü Bozkurt'ta idim. Yarından itibaren yardım olarak ilk etapta bin koli göndereceğiz. Tüm hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı da "Çankırı olarak ben de varım" sloganıyla sel mağdurlarına yardım etmeye çağırıyoruz. felaketin boyutu çok ağır. Şu anda birlik ve beraberlik içerisinde Çankırı olarak biz de varız demeliyiz. " Valimiz Abdullah AYAZ ve beraberindekiler açıklamaların ardından esnafları bir bir gezerek gerekli uyarılarda bulundular. Valimiz AYAZ ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırdı.

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Kaynak: Habermetre

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