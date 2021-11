Valimiz Abdullah Ayaz Başkanlığında Okul Aile Birlikleri ve Güvenli Okul Toplantısı Yapıldı

ÇANKIRI (Habermetre) - Valilik Binası Sosyal Tesis Konferans Salonunda Okul Aile Birlikleri ve Güvenli Okul Toplantısı, Valimiz Abdullah AYAZ başkanlığında gerçekleştirildi.

Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu GENÇ, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Abdullah AYAZ "Eğitim, Memleketin en önemli en hayati meselelerinden birisi onun için bizimde gündemimizin her zaman en ön maddelerinde yer almakta. Bu süreçte de çocuklarımızın hem fiziki güvenliklerini hem de gerçekten güvenlikli bir ortam içerisinde eğitim öğretim almaları aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da güven içerisinde bulunmaları en büyük hedefimiz. Yani çağda, yeni sıkıntıları getirmekte birçok avantajıyla beraber. Bilgisayar bağımlılığından tutun uyuşturucu maddeye kadar olan her türlü sorunuyla meselesiyle ilgilenme gayretinde olacağız. Elden geldiğince bu süreçte sizlerle okullarımızda dayanışma içerisinde olmak ve bu gayreti göstermek niyetindeyiz. Bu süreçte sizlerden istediğimiz, bizlerle iletişim halinde olmanız. Sahadan bizlere aktarılacak her türlü bilgi bizim için çok kıymetli. Bu olayların tamamını biz, ilgili arkadaşlarımız göremeyebiliriz, kaçırdığımız noktalar olabilir, geç kalabiliriz. Bunun için lütfen her türlü hususu bizlere aktarmakta en ufak bir çekinceniz olmasın. Elden geldiğince yönettiğimiz alanın her tarafına vaziyet etme gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple özellikle eğitim gibi evlatlarımızı ilgilendiren meselelerde hiçbir şeyi atlamak istemeyiz ama olabilir bende, çalışma arkadaşlarımda insan. Muhakkak unuttuğumuz, eksiğimiz, uygulamadaki bazı sıkıntılarımız olabilir. Bu konuda da bunları düzeltmemizdeki en büyük yardımcıda sizler olacaksınız. Biz hepinizi bu sürecin birer parçası olarak görmekteyiz. Sizler olmadan bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetme imkanımız olmayacak. Sizlerden istirhamımız hem yöneticilere hem uygulayıcılara bu noktada destek olmanız. Eksiklik varsa eleştirmeniz bunları bize iletmeniz. Bizimde bunları inşallah bu eksiklikleri kapatarak, yaptığımız işi daha ideal daha mükemmel hale getirerek yolumuza devam etmemizi sağlamanız. Bu eğitim öğretim yılı için alınacak güvenlik önlemlerinin hem Emniyet, Jandarma hemde Milli Eğitim Müdürlüğündeki arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince planlama gayreti içerisinde olduk. Yıl içerisinde de okul okul, sınıf sınıf çocuklarımızla, velilerimizde irtibat halinde olma gayretimiz olacak. Amacımız yeni nesli en sağlıklı şekilde sadece fiziksel değil ruhsal olarak da en sağlıklı şekilde hayata hazırlamak. Bu süreçte okullarımızda bulundukları süreyi en kaliteli şekilde geçirmelerini sağlamak ve hiçbir güvenlikle ilgili sıkıntıyla karşı karşıya kalmamalarını da sağlamak temel amaçlarımız arasında. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. " Dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Göksel AYDIN, konuyla ilgili kurumlarınca yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yaptılar.

Yapılan sunumların ardından, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanlarının talepleri dinlenilerek, cevaplandırıldı.

