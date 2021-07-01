Valimiz Abdullah Ayaz Basın Bilgilendirme Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Valimiz Abdullah AYAZ, her ay düzenlediği basın bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün Valilik Birlik toplantı salonunda Çankırı'da görev yapan ajans, gazete ve diğer medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Valimiz Abdullah AYAZ, her ay düzenlediği basın bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün Valilik Birlik toplantı salonunda Çankırı'da görev yapan ajans, gazete ve diğer medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin SARIKAYA da hazır bulundu.

Pandemi süreci ve yeni kontrollü normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Valimiz AYAZ,

Bugün itibariyle tedbirlerin tamamına yakınının kalktığını hatırlattı. Ancak salgının henüz bitmediğinin altını çizen Valimiz Abdullah AYAZ, "Salgın bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. " dedi.

Bundan sonraki süreçte tüm enerjilerini aşılama işlemlerine vermek istediklerini vurgulayan AYAZ, "Önceliğimiz aşı. Aşı konusunda ilerleme kaydedebilirsek Ağustos ayında çok daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Malumunuz aşılama 18 yaş üstüne açık. Hatta bugün itibarıyla 50 yaş üstü vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşıyı olabilecekler. Ama burada bir kaç hususu özellikle söylemek istiyorum. Aşılamada şöyle bir problemimiz var. Yüzde doksanlarda olan 65 yaş üstünde aşılama oranımız yaş grubu gençleştikçe maalesef aşağıya doğru düşüyor. Onun için tekrar söylüyoruz. Şu anda aşı olabilecek durumdaki bütün vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

VİRÜSÜN GİDECEK YERİ KALMAMASI LAZIM, BUNUN İÇİN DE AŞI OLMAMIZ LAZIM

"Virüsün gidecek yeri kalmaması lazım" diyen Valimiz Abdullah AYAZ açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Aksi durumda vakalar, hastalık, mutasyon devam edecek. 18-24 yaş gurubunda aşılama oranımız maalesef yüzde 30 bile değil. Nüfus gençleştikçe aşılama oranımızda ciddi düşüş var. İşin daha tuhafı 45-49, 50-54, 55-59 yaş guruplarında da hala aşı olmayı bekleyen binlerce vatandaşımız var. Şu anda il genelinde birinci doz aşı oranımız yüzde 63, 7. İkinci doz oranımız da yüzde 34, 7. Şimdi bu yüzde 34, 7'yi yüzde 70'e çıkarmamız lazım. Yolun yarısında bile değiliz. Bugüne kadar il genelinde birinci doz ve ikinci doz toplam 134 bin 54 doz aşı uyguladık. Bugüne kadar herhangi bir problem yaşamadık.

AŞI KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Vatandaşlarımız lütfen sağda solda yazılan bilimsel temelden yoksun iddialara itibar etmesinler. 87 bin 576 birinci doz, 46 bin 478 ikinci doz aşı uygulandı ilimizde. Bu sayıyı çok daha yukarıya çıkartmamız lazım. Ayrıca 50 yaş üstü vatandaşlarımızın da hatırlatma dozlarını olmalarını istiyoruz.

HİNDİSTAN VARYANTI İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

Hindistan varyantı ilimizde dün itibarıyla görüldü. Hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız. Şu an için durumu iyi. Tekrar söylüyoruz hepimizin dikkat etmesi gerekmekte. Aşıların yapılmasını istiyoruz. Hastanemizde şu anda 18 hastamız var. Bunların 13'ü serviste, 5'i de yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki 5 hastamızın tamamı entübe durumda. Malumunuz vefat sayımız 419. Şu anda serviste yatan hastalarımızın en küçüğü 44 yaşında. Servisteki 13 hastamızın 3'ü 65 yaş altı. Yoğun bakımdaki hastaların da en küçüğü 69 yaşında. Diğer hastalarımız 69 yaşın üzerinde. Salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Onun için tekrar söylüyoruz lütfen aşı olalım.

KURBAN BAYRAMINDA HERKES ÇOK DİKKATLİ OLMALI

Önümüzde kurban bayramı var. Kurban bayramıyla ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Bu dönemlerde gördüğümüz en büyük sıkıntı psikolojiyi yönetemiyoruz. Şu anda herkes salgının, hastalığın bittiği kanaatinde genel manada. Çünkü ilimizde günlük 10-20 arasında vaka çıkıyor. Bunun sonucunda da vatandaşlarımız hastalığın bittiğini düşünüyorlar ama hastalık bitmedi.

HİNT VARYANTINI DA ENGELLEMENİN TEK YOLU AŞI

Hint varyantı vakasıyla ilgili; hastamızın yakın dönemde bir seyahati söz konusu değil. Filyasyon çalışması çok detaylı olarak yapılıyor ama muhtemelen kendi yakınlarında belirti göstermeyen birinden bulaştı. Bir genç olabilir veya başka bir durum. İngiliz varyantı ilimizde ilk görüldüğünde bulaşan ailenin bir seyahati söz konusuydu. Bu vaka en çok korktuğumuz vaka çünkü kaynağını tespit edemiyoruz. Bütün bunları önlemenin tek yolu var o da aşı olmak. Bir kez daha vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.

SALGINDAN KORUNMANI EN ETKİLİ YÖNTEMİ AŞI OLMAK

Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü salgın daha bitmedi. Fakat psikolojik bir rahatlama olduğundan dolayı bu biraz zor olacak ancak dikkatli davranmalıyız. Hastalık konusunda en temel çözüm aşı. Bunu unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olması gerekiyor.

Dün ilimizde bin 938 aşı yaptık. İlimizde günlük 4 bin 500 aşı yapabilme kapasitemiz var. Günlük 2 bini geçtiğimiz gün sayısı az. Aşılama işlemlerimiz günlük 2 binin altında. Bu durum da bizi mutlu etmiyor. Bu aşılarımızın bir kısmını da sahada yapıyoruz. Dün sahada 617 aşı yaptık. Bunlara rağmen aşılama oranımız düşük seyrediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen aşı olun. Randevu konusunda zorlanan varsa gerekli müracaatı yapsınlar, arkadaşlarımız yardımcı olurlar.

ÇANKIRI'DA BU GÜNE KADAR 134 BİN DOZ AŞI YAPILDI, AŞI OLAN HİÇ KİMSE ZARAR GÖRMEDİ, SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Bu güne kadar 134 bin doz aşı yaptık. Bu aşı yapılanlardan herhangi birine bir şey olsa mutlaka herkes duyardı. Dünya genelinde milyonlarca doz aşı yapılıyor. Bütün ülkeler aşağı yukarı aynı aşıları kullanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ciddi bir olumsuzluk söz konusu olmadı. Bu aşılar aylardır test ediliyor, deneniyor. Vatandaşlarımız bilime, bilim insanlarımıza güvensin. Sosyal medyada, sohbet gruplarında dolaşan bilgilere lütfen itibar etmesinler.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA SALGININ BAŞINDAN BU GÜNE KADAR 4 MİLYON 224 BİN 729 TL CEZA UYGULANDI

Çankırı genelinde tedbirlere uymayan kişilere salgının başından bugüne kadar 4 milyon 224 bin 729 TL ceza uygulandı. Bu rakamın 508 bin 221 lirasını tahsil ettik. Denetimlerimizde her zaman söyledik. Bizim amacımız ceza yazmak değil ancak ceza uygulamak zorunda kaldığımız durumlar da oldu.

DÜĞÜN KONVOYLARI VE SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAK

Hıfzıssıhha kararlarımızda da belirttiğimiz üzere ilimizde düğün konvoyları kesinlikle yasaktır. İnsanlar 1 Temmuz'dan itibaren her şey serbest diye düşünüyor ancak bazı konular serbest değil. Düğün konvoylarında hem mesafe kurallarına uyulmuyor hem de şehir kültüründe özellikle trafikte büyük sorunlara neden oluyor.

İl merkezinde Sokak düğünleri de kesinlikle yasak. Köy düğünlerimiz serbest olacak. Bu yasaklara asker uğurlaması ve diğer etkinlikler de dahil.

Kaynak: Habermetre