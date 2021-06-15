Valimiz Abdullah Ayaz Afet Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Abdullah Ayaz Afet Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti

Valimiz Abdullah Ayaz Afet Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Abdullah AYAZ, Ahmet Yesevi Camii'nin bahçesine kurulan Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etti.

Valimiz Abdullah AYAZ, Ahmet Yesevi Camii'nin bahçesine kurulan Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etti.

Valimiz Ayaz'a konu ile ilgili bilgi veren AFAD Müdürü Abdullah ÖZÇELİK, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini, bu çerçevede 2021 yılı içerisinde ülke genelinde 55 milyon vatandaşımıza Afet Farkındalık Eğitimi verilmesinin amaçlandığını, ilimizde de seferberlik başlatılarak yılsonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiğini, bu etkinliğin de farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

AFAD personeli ile AFAD gönüllülerini tebrik eden Valimiz Abdullah AYAZ tüm vatandaşlarımızı Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Abdullah Ayaz Afet Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:18:11. #1.16#

title