Valimiz Abdullah Ayaz Afet Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti

Valimiz Abdullah AYAZ, Ahmet Yesevi Camii'nin bahçesine kurulan Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etti.

Valimiz Abdullah AYAZ, Ahmet Yesevi Camii'nin bahçesine kurulan Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etti.

Valimiz Ayaz'a konu ile ilgili bilgi veren AFAD Müdürü Abdullah ÖZÇELİK, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini, bu çerçevede 2021 yılı içerisinde ülke genelinde 55 milyon vatandaşımıza Afet Farkındalık Eğitimi verilmesinin amaçlandığını, ilimizde de seferberlik başlatılarak yılsonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiğini, bu etkinliğin de farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

AFAD personeli ile AFAD gönüllülerini tebrik eden Valimiz Abdullah AYAZ tüm vatandaşlarımızı Afet Farkındalık Çadırını ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: Habermetre