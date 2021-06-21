Valimiz Abdullah Ayaz Açık Kapı Bürosunu Ziyaret Etti

Valimiz Abdullah AYAZ, geçtiğimiz ay yeni yerine taşınıp faaliyetlerine hız veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valimiz Abdullah AYAZ, geçtiğimiz ay yeni yerine taşınıp faaliyetlerine hız veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen basın toplantısından sonra basın mensuplarıyla birlikte Açık Kapı Şube Müdürlüğüne geçen Valimiz AYAZ, Açık Kapı'nın vatandaşların kapısı olduğunu ifade ederek, vatandaşların her türlü talep, öneri ve şikayetlerini Açık Kapıya müracaat ederek veya telefonla arayarak bildirebileceklerini belirtti.

2018 yılının ortalarında ilimizde faaliyete başlayan Açık Kapı Bürosu, vatandaşların hizmete daha kolay ulaşabilmesi için geçtiğimiz ay Hükümet Konağı girişinde, Z-12 numaralı odada hizmet vermeye başlamıştı.

81 İl Valiliğinde ve Kaymakamlıklarda "Devlet-vatandaş" arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak suretiyle hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Projesi, 16 Nisan 2018 tarihinde Valiliğimizde hizmete başladı. Açık Kapı Bürosu, 4 Nisan 2020 tarihinde ise Açık Kapı Şube Müdürlüğüne çevrildi.

Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelede talep ve şikayetlerin alınması, sisteme kaydedilmesi, takip ve koordinesiyle, raporlanması süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Öte yandan Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından 17. 04. 2018 - 08. 02. 2021 tarihleri arasında Toplamda 4 bin 867 başvurunun alındığı bildirildi.

Kaynak: Habermetre