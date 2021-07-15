Valimiz Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleriyle Yemekte Bir Araya Geldi
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Valimiz Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleriyle Yemekte Bir Araya Geldi

Valimiz Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleriyle Yemekte Bir Araya Geldi
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Valimiz Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleriyle Yemekte Bir Araya GeldiValimiz Abdullah AYAZ, 15 Temmuz Gazileri ve şehit ailelerimizle yemekte bir araya geldi.

Valimiz Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleriyle Yemekte Bir Araya GeldiValimiz Abdullah AYAZ, 15 Temmuz Gazileri ve şehit ailelerimizle yemekte bir araya geldi. Koç Otel'de bu akşam gerçekleştirilen yemek programına Valimiz AYAZ'ın yanı sıra eşi Hanımefendi Melike AYAZ, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ ve eşi, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü ENER, İl Müftüsü Bürhan KELEŞ, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel TEKE, Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet UÇAR, 15 Temmuz Gazileri ve şehit aileleri katıldı. Valimiz Abdullah AYAZ ve eşi Hanımefendi Melike AYAZ, şehit ailesi ve Gazilerle yakından ilgilendi. Yemek sonrası şehitlerimiz için dua edildi. Daha sonra konuşan Valimiz AYAZ, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise sağlıklı uzun ömür dileyerek, "Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah cennette sevdiklerinizle beraber sizleri bir araya getirsin. Bu vatan uğruna yaptıklarınız için hem sizlere hem de tüm şehit ve gazi ailelerimize bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi. Şehit aileleri ve Gazilerimizle her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Valimiz AYAZ, son dönemde yaşanan pandemi süreci sebebiyle çok sık bir araya gelemediklerini ancak bundan sonraki süreçte daha kısa aralıklarla bir araya geleceklerini belirtti. Şehit ailelerimiz ve Gazilerimize kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayan Valimiz Abdullah AYAZ, "Derdiniz derdimizdir. İnşallah elimizden gelen gayreti bugüne kadar devletimizin imkanları ölçüsünde sizlere yaptık. Ama yapabileceğimiz başka bir şey olursa da her zaman sizleri yanımızda görmek isteriz. Hiçbir şey olmasa da muhakkak geldiğinizde uğramanızı, çayımızı içmenizi isteriz. İnşallah biz de sizleri en kısa zamanda tekrar evlerinizde ziyaret eder sizlerle tekrar bir araya geliriz. Ben tekrar bu geceyi bize yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. " Diye konuştu. Valimiz AYAZ ve beraberindekiler yemek sonunda şehit aileleri ve Gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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