Valimiz, 15 Temmuz Gazileri ve Ailelerini Yemekte Ağırladı

Valimiz Hulusi ŞAHİN ve Eşi Ebru ŞAHİN, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gazileri ve ailelerini yemekte ağırladı.