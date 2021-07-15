Valimiz, 15 Temmuz Gazileri ve Ailelerini Yemekte Ağırladı
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Valimiz, 15 Temmuz Gazileri ve Ailelerini Yemekte Ağırladı

Valimiz, 15 Temmuz Gazileri ve Ailelerini Yemekte Ağırladı
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Valimiz Hulusi ŞAHİN ve Eşi Ebru ŞAHİN, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gazileri ve ailelerini yemekte ağırladı.

Valimiz Hulusi ŞAHİN ve Eşi Ebru ŞAHİN, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gazileri ve ailelerini yemekte ağırladı.

Yemeğe; Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa ÇAKMAK, 15 gazileri ile aileleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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