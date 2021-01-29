Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu (3)

Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturması üzerine olay yerine 3 kurtarma römorkörü, 2 bot ile can kurtarma ve çevre ekibi sevk edildi.

Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturması üzerine olay yerine 3 kurtarma römorkörü, 2 bot ile can kurtarma ve çevre ekibi sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisinin hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir."

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanı'na kayıtlı ve Komor Adaları bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya