Valilikten Vefa Destek açıklaması
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Valilikten Vefa Destek açıklaması

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:45
Valilikten Vefa Destek açıklaması

Zonguldak Valiliği açıklamalarda bulunarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması Vefa Sosyal Destek Gruplarınca hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

Zonguldak Valiliği açıklamalarda bulunarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması Vefa Sosyal Destek Gruplarınca hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu hakkında yazılı açıklamada bulundu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Bilindiği üzere koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 2020 Mart ayında Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeler doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş, bu kısıtlama belirli saatler arasında devam etmektedir. Yukarıda bahsedilen durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları amacıyla İl ve ilçelerimizde Vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuş olup vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak üzere hizmetlerine aralıksız devam etmektedirler. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Vefa Sosyal Destek hattına aktarılmalarını talep etmeleri halinde hizmet almaları sağlanmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması Vefa Sosyal Destek Gruplarınca hassasiyetle takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri Vefa Sosyal Destek Gruplarınca titizlikle karşılandığından, başka oluşumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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