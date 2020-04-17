Valilikten vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Güncel

Valilikten vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Kırıkkale Valiliği "Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın" diyerek, vatandaşları korona virüs (Covid-19) ile mücadele noktasında uyarıda bulundu.

17.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:16
Valilikten vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı:

Kırıkkale Valiliği "Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın" diyerek, vatandaşları korona virüs (Covid-19) ile mücadele noktasında uyarıda bulundu.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirlerini üst düzeye çıkartan Kırıkkale Valiliği vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı. Valilikten yapılan yapılan paylaşımda, "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" ifadeleri kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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