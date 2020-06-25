Valilikten toplu organizasyon uyarısı
Sivas Valiliği Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri uyarısında bulundu.
25.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:04
Sivas Valiliği Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri uyarısında bulundu.
Sivas Valiliği sosyal medya paylaşımıyla vatandaşlara toplu organizasyon uyarısında bulundu. Uyarıda, vatandaşların toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine önem göstermesine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, "Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında; Sivas genelinde toplu olarak gerçekleştirilen;düğün, nişan, ziyaret, yemek, cenaze, piknik gibi organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uygun olarak düzenlenmesi şarttır. Lütfen kurallara riayet edelim" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA