Valilikten temaslı kişi bilgilerinin doğru verilmesi açıklaması
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Valilikten temaslı kişi bilgilerinin doğru verilmesi açıklaması

24.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:32
Valilikten temaslı kişi bilgilerinin doğru verilmesi açıklaması

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarla ilgili hapis ve adli para cezası uygulanacağını duyurdu.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarla ilgili hapis ve adli para cezası uygulanacağını duyurdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 24.09.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31/07/2020 tarih ve 219 numaralı kararı ile; evde izolasyona alınan korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulmuş, yine aynı kararla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11/09/2020 tarih ve 235 sayılı karar ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimiz tarafından tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda korona virüs tanılı hastalar tarafından, temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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