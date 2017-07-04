Valilikten Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Çağrısı

Adana Valiliği, yaz aylarında sahi·psi·z hayvanların susuz kalmaması i·çi·n vatandaşlara "Kapımızın önüne bi·r kap su koyalım" çağrısında bulundu.



Valilikte yapılan açıklamada, Adana'da yaz aylarının, yüksek sıcaklıkta ve çoğunlukla kurak geçtiği, bu nedenle sahipsiz hayvanlar yaşamaları için ihtiyaç duydukları içme suyunu bulmakta güçlük çekebildiği belirtildi.



Açıklamada, belediyeler, kaymakamlıklar, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerce özellikle yaz aylarında sahipsiz hayvanların su ihtiyacını karşılamak için besleme ve sulama odakları kurulmasının yanı sıra vatandaşlara yönelik, sahipsiz hayvanlar için "Kapımızın önüne bir kap su koyalım" çağrısı yapıldı.