Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı

Karabük Valiliği vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesinde kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA