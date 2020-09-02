Valilikten sıcaklık uyarısı
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Valilikten sıcaklık uyarısı

Karabük Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı.

Valilikten sıcaklık uyarısı
02.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:10

Karabük Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının Karabük'te etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Karabük'te, eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması beklendiği ifade edilen uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarının eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden bölge genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında, 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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