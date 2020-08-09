Valilikten şehit polis için açıklama Samsun Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile kaçan şüpheli aracı takibi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Adem Keskin'in (33) ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Samsun Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile kaçan şüpheli aracı takibi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Adem Keskin'in (33) ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Salıpazarı ilçe nüfusuna kayıtlı Yılmaz-Ayşe oğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Adem Keskin, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atakum ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki uygulamadan kaçan şüpheli aracı takibi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış ancak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA